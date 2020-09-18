Forbes назвал самых богатых госслужащих России

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Российское издание Forbes опубликовало список богатейших госслужащих России. За основу для рейтинга были взяты декларации более 400 ведомств и структур органов власти.
Так, лидером списка стал депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого в 2019 году составил 6,2 миллиарда рублей. Депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок расположился на второй строчке с доходом в 5,4 миллиарда рублей. Тройку лидеров закрывает депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков с доходом в 5,05 миллиарда рублей.
На четвертом месте, по данным издания, находится член Совфеда Валерий Пономарев. Его доход оценен в 2,79 миллиарда рублей. А 2,73 миллиарда рублей заработал депутат Магаданской облдумы Александр Басанский.
Кроме этого, в десятку вошли депутат Госдумы Григорий Аникеев с доходом 2,3 миллиарда рублей, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников – 1,95 миллиарда, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов – 1,91 миллиарда, депутат Рязанской облдумы Станислав Подоль – 1,7 миллиарда рублей.
Закрывает топ-10 самых богатых чиновников страны депутат Волгоградской областной думы Олег Савченко. Его доход на 2019 год составил 1,6 миллиарда рублей.
Ранее издание опубликовало список богатейших женщин России. На первом месте по итогам I полугодия текущего года оказалась президент компании Inteco Management Елена Батурина. Состояние россиянки оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes
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