Губернатор Белгородской области написал заявление об отставке

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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Там отметили, что Савченко решил покинуть свой пост в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы.

На предстоящем 22 сентября заседании облдумы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации – представителя от регионального Законодательного собрания.

Савченко руководит регионом на протяжении 26 лет. Он является лидером среди глав российских регионов по длительности пребывания у власти.

Ранее депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента. Он также может перейти в Совет Федерации представителем Новосибирской области.