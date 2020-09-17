Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В своем заявлении Карелин пояснил, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом законодательного собрания Новосибирской области.

Депутаты Госдумы могут рассмотреть документ на пленарном заседании 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Карелин может покинуть Госдуму и перейти в Совет Федерации на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

Александр Карелин родился в 1967 году. Он является олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. Избирался в Госдуму с 1999 года.