Депутат Лебедев не согласился со званием "главного прогульщика" Госдумы

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Заместитель председателя Госдумы и член комитета по госстроительству Игорь Лебедев резко прокомментировал свое попадание в список депутатов, чаще всего пропускавших заседания парламента в 2020 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Чушь собачья. У меня наивысочайший процент посещаемости всех заседаний. У сижу в президиуме и поэтому мое отсутствие будет сразу заметно. Это в зале какой-нибудь депутат может не прийти и его не заметят, а в президиуме все видно – там всего семь мест. Я на все заседания всегда хожу", – заявил Лебедев.

Депутат заявил, что его присутствие на заседаниях могут подтвердить коллеги. Сам он уточнил, что его посещаемость близка к 99%. По мнению парламентария, тех, кто распространяет недостоверную информацию, необходимо привлечь к ответственности.

Аналитики Центра политической конъюнктуры ранее составили рейтинг депутатов, которые пропустили свыше 80% голосований в Госдуме. По итогам их подсчетов, Лебедев пропустил 95,35% голосований. В топ-3 также вошли Лариса Шойгу и Виктор Игнатов – 82,82% и 80,94% соответственно.

