Депутат Лебедев не согласился со званием "главного прогульщика" Госдумы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Заместитель председателя Госдумы и член комитета по госстроительству Игорь Лебедев резко прокомментировал свое попадание в список депутатов, чаще всего пропускавших заседания парламента в 2020 году. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Чушь собачья. У меня наивысочайший процент посещаемости всех заседаний. У сижу в президиуме и поэтому мое отсутствие будет сразу заметно. Это в зале какой-нибудь депутат может не прийти и его не заметят, а в президиуме все видно – там всего семь мест. Я на все заседания всегда хожу", – заявил Лебедев.
Депутат заявил, что его присутствие на заседаниях могут подтвердить коллеги. Сам он уточнил, что его посещаемость близка к 99%. По мнению парламентария, тех, кто распространяет недостоверную информацию, необходимо привлечь к ответственности.
Аналитики Центра политической конъюнктуры ранее составили рейтинг депутатов, которые пропустили свыше 80% голосований в Госдуме. По итогам их подсчетов, Лебедев пропустил 95,35% голосований. В топ-3 также вошли Лариса Шойгу и Виктор Игнатов – 82,82% и 80,94% соответственно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: