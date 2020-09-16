ГД отказалась переводить летоисчисление на юлианское

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума отклонила законопроект ЛДПР, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего григорианского. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторы законодательной инициативы внесли ее в парламент в 2017 году. Свое предложение они мотивировали тем, что григорианский календарь не учитывает удлинение продолжительности дня из-за замедления вращения Земли.
В то же время юлианское летоисчисление депутаты назвали национальной исторической и культурной традицией, которая якобы прервалась в 1918 году с принятием Декрета о григорианском календаре.
В Госдуме законопроект раскритиковали за бесполезность.
"Изменение на юлианский календарь потребует огромных затрат и с нулевым коэффициентом пользы. Поэтому предлагаем данный законопроект не поддерживать", – высказался член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
В 2016 году лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уже высказывался о важности возвращения к юлианскому календарю. Свое мнение он объяснил тем, что Рождество Христово можно будет праздновать 25 декабря.
Ранее Минтруд предложил установить новогодние каникулы в России в 2021 году с 1 по 10 января. Помимо непосредственно празднования Нового года, в эти даты также отмечается Рождество – 7 января.
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