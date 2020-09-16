В Госдуме оценили планы повысить акцизы на сигареты в России

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал планы Минфина увеличить на 20% ставки акциза на сигареты и табачную продукцию, сообщает RT.

По его мнению, введение акциза поможет контролировать ситуацию с нелегальным производством табачной продукции. Огуль напомнил, что речь идет о товаре не первой необходимости – не о хлебе и не о молоке.

"Идет нелегальное производство табачных изделий, которому нужно поставить преграду, чтобы с черного рынка не поступала поддельная продукция", – пояснил он.

Депутат добавил, что в реализации такой инициативы важно отследить ее долгосрочный эффект на экономику табачного сектора. Он напомнил, что главная цель – пополнить бюджет для социальных нужд.

Ранее стало известно, что в России в 2021 году могут повысить на 20% ставки акциза на сигареты. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс подготовило министерство труда и социальной защиты РФ. Документ уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности, и в ближайшее время предложение рассмотрят на заседании кабмина.

Действующая версия Налогового кодекса уже предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты в 2021 году на 4%. Уточняется, что акциз оказывает первостепенное влияние на формирование стоимости сигарет. При его возможном повышении на 20% средняя цена пачки сигарет вырастет до 140 рублей. В целом розничные цены в такой ситуации увеличатся на 20 рублей за пачку.

