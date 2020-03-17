В Молодежном парламенте при Госдуме просят запретить курение кальянов в фильмах

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Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева выступила с инициативой ввести ограничения на демонстрацию курения кальяна в фильмах, сообщает Агентство "Москва".

Она предложила добавить соответствующую норму к законопроекту, который рассматривается нижней палатой парламента, и ввести такие же ограничения, как на сигареты.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу.

Документом вводится понятие "электронное курительное изделие".

Минздрав поддержал инициативу депутатов Госдумы о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир. В пояснительной записке говорится, что данная мера направлена на защиту граждан от табачного дыма.

Тем временем депутаты вернули курилки в транзитные зоны аэропортов. Законопроект был одобрен в третьем чтении.

Также в Госдуме поддержали идею оборудовать зоны для курения в поездах дальнего следования. Депутаты полагают, что такое решение облегчит жизнь курильщиков, а отдельные комнаты поспособствуют меньшей пропаганде вредной привычки.