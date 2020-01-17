Первые курилки заработали в Шереметьево

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко.

Всего в начале текущего года планируется открыть для пассажиров 14 курилок, передает Агентство "Москва".

27 декабря Владимир Путин подписал закон об оборудовании специальных зон для курения в аэропортах. Курить можно будет в изолированных непрозрачных помещениях. Они будут дополнительно оснащены системами вентиляции. Подобные курилки планируют расположить в транзитных зонах и местах ожидания полетов.

Закон о возвращении курилок в аэропорты был принят Госдумой 12 декабря в третьем чтении. Затем документ одобрил Совет Федерации.

Кроме того, в Госдуме поддержали идею оборудовать зоны для курения в поездах дальнего следования. По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, подобное решение облегчит жизнь курильщиков, а отдельные комнаты поспособствуют меньшей пропаганде вредной привычки.