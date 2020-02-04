Минздрав поддержал запрет на курение в коммуналках

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Минздрав поддержал инициативу депутатов Госдумы о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.
В пояснительной записке говорится, что данная мера направлена на защиту граждан от табачного дыма. В частности, речь идет о некурящих гражданах, проживающих в коммунальных квартирах, которые невольно вдыхают дым табака из-за соседей-курильщиков.
Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков заявил, что жалобы от граждан на курящих соседей поступают уже давно, уточнив, что вопрос с запретом давно назрел.
Он рассказал, что сейчас страдающие жильцы вынуждены подавать иски в суд и доказывать причиненный ущерб их здоровью. После принятия закона с этой проблемой горожане смогут обращаться напрямую к своему участковому, пояснил Зыков.
В декабре прошлого года заместитель главы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член комитета Николай Герасименко внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете на курение в коммунальных квартирах.
Согласно действующему законодательству, запрет на курение действует в лифтах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах. В связи с этим депутаты предлагают добавить в этот список еще и помещения, составляющие общее имущество собственников комнат в коммунальном жилье.
Ранее депутаты вернули курилки в транзитные зоны аэропортов. Законопроект о возвращении зон для курильщиков в аэропорты был одобрен в третьем чтении.
Депутаты вернули курилки в транзитные зоны аэропортов
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