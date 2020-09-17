Четыре сенатора написали заявления о досрочном сложении полномочий

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Уйти в отставку намерены четыре сенатора, среди которых представитель от Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Лаптев, от главы Ненецкого автономного округа Ольга Старостина, а также представитель исполнительной власти Севастополя Валерий Куликов и сенатор от Татарстана Олег Морозов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко.

Чиновники уже написали соответствующие заявления о досрочном сложении полномочий.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента. Он пояснил, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом законодательного собрания Новосибирской области.

