Сенаторы оценили высказывание Тихановской о Крыме

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В Совете Федерации оценили высказывание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма, сообщает РБК.

По ее словам, присоединение полуострова к России противоречит международным законам, но она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Тихановская добьется успеха на политической арене как человек, пытающийся усидеть "на двух стульях". Другой сенатор от полуострова Ольга Ковитиди добавила, что экс-кандидат в президенты лукавит, чтобы замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями.

Ковитиди подчеркнула, что к расколу белорусского общества ведет не крымский вопрос, а накопившиеся внутренние проблемы республики, умело переведенные заокеанскими режиссерами цветных революций во внешнеполитическую плоскость.

Она также добавила, что вопрос Крыма – это тест для политиков на политическую независимость и приверженность демократическим принципам. По ее мнению, Тихановская этот тест не прошла.

Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил РИА Новости, что мнение лидера белорусской оппозиции о том, что юридически Крым принадлежит Украине, а фактически – России, лишено здравого смысла.

Он заявил, что Тихановская не понимает, что происходило в Крыму на самом деле. Он добавил, что она повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, "не связанные со здравым смыслом".

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

Власти Белоруссии придерживаются сдержанной политики в отношении присоединения Крыма к РФ. На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятком держав. В частности, речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Афганистане, Сирии, КНДР, Кубе, Судане и Паластине.

