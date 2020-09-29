Глава Дагестана Васильев не планирует покидать свой пост – СМИ

Фото: Администрация главы и правительства Республики Дагестан
Глава Дагестана Владимир Васильев намерен продолжить работу в регионе и в досрочную отставку уходить не планирует. Об этом сообщает РИА Новости.
"Владимир Васильев находится в здании правительства и продолжает свою работу в штатном режиме. Никаких разговоров о досрочной отставке не было", – рассказал источник в правительстве республики.
Собеседник информагентства также подчеркнул, что предыдущая информация о возможном уходе Васильева с должности ссылалась на сомнительные источники.
Ранее СМИ сообщили о возможной отставке главы Дагестана. В качестве предполагаемой причины отставки назывался возраст главы республики, которому уже 71 год, а также выявленные проблемы со здоровьем.
Ситуацию пока не прокомментировали в пресс-службе главы и правительства Дагестана.
Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана после отставки прежнего руководителя региона Рамазана Абдулатипова. Через год, в сентябре 2018-го, Васильева в должности официально утвердил Госсовет Дагестана.
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