Глава Дагестана Васильев не планирует покидать свой пост – СМИ

Фото: Администрация главы и правительства Республики Дагестан

Глава Дагестана Владимир Васильев намерен продолжить работу в регионе и в досрочную отставку уходить не планирует. Об этом сообщает РИА Новости.

"Владимир Васильев находится в здании правительства и продолжает свою работу в штатном режиме. Никаких разговоров о досрочной отставке не было", – рассказал источник в правительстве республики.

Собеседник информагентства также подчеркнул, что предыдущая информация о возможном уходе Васильева с должности ссылалась на сомнительные источники.

Ранее СМИ сообщили о возможной отставке главы Дагестана. В качестве предполагаемой причины отставки назывался возраст главы республики, которому уже 71 год, а также выявленные проблемы со здоровьем.

Ситуацию пока не прокомментировали в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана после отставки прежнего руководителя региона Рамазана Абдулатипова. Через год, в сентябре 2018-го, Васильева в должности официально утвердил Госсовет Дагестана.

