Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Некрасова и Субботы

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Госдума на пленарном заседании приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов Александра Некрасова и Валентина Субботы, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что депутат Госдумы от КПРФ Александр Некрасов перешел в Совет Федерации. Такое решение утвердили на заседании фракции.

Что касается депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Валентина Субботы, то он написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия главы Мосгорсуда Ольги Егоровой. Решение было принято единогласно. На освободившуюся должность Владимир Путин назначил Михаила Птицына.