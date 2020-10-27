В Ростове уволили руководителя управления здравоохранения

Фото: администрация города Ростова-на-Дону

Пост начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону покинула Надежда Левицкая. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

"Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал заявление об увольнении Надежды Левицкой", – приводит "Интерфакс" слова собеседника.

Отмечается, что Левицкая занимала должность с ноября 2013 года. Она также работала в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

В настоящее время исполнять обязанности руководителя управления будет заместитель начальника управления здравоохранения города Ольга Барладян.

Ранее глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку. Указ подписал губернатор Василий Голубев. Быковскую освободили от должности по собственному желанию, связанному с выходом на пенсию.

