В Ростове уволили руководителя управления здравоохранения

Фото: администрация города Ростова-на-Дону
Пост начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону покинула Надежда Левицкая. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
"Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал заявление об увольнении Надежды Левицкой", – приводит "Интерфакс" слова собеседника.
Отмечается, что Левицкая занимала должность с ноября 2013 года. Она также работала в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.
В настоящее время исполнять обязанности руководителя управления будет заместитель начальника управления здравоохранения города Ольга Барладян.
Ранее глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку. Указ подписал губернатор Василий Голубев. Быковскую освободили от должности по собственному желанию, связанному с выходом на пенсию.
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