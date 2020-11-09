Фото: mintrans.gov.ru

Михаил Мишустин назначил Александра Нерадько врио главы Минтранса РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Временное исполнение обязанностей министра транспорта возложено на первого заместителя министра, руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта России Евгения Дитриха, который занимал свою должность с мая 2018 года. До этого он был первым заместителем главы ведомства, исполняя обязанности на этой должности с 12 декабря 2015 года.

Также сообщалось, что президент РФ увеличил количество вице-премьеров до 10. Изменения были внесены в указ главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Они вступают в силу со дня подписания документа.

