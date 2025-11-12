12 ноября, 21:56Происшествия
В Петербурге задержан начальник пресс-службы регионального главка МВД
Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"
В Санкт-Петербурге задержаны начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу и администратор новостного канала "Конкретно.ру". Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.
По данным ведомства, администратор канала с 2022 года давал представителю МВД взятки за передачу ежедневных сводок о происшествиях и кадров к этим событиями с камер наружного наблюдения. Всего последний получил не менее 660 тысяч рублей.
Сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В свою очередь, 65-летнему администратору новостного канала предъявлено обвинение в даче взятки. По месту его жительства были проведены обыски, в рамках которых следствию удалось изъять технические устройства, содержащие сводки происшествий и иную служебную информацию.
Сотрудники регионального СК продолжают проводить мероприятия по выявлению всех обстоятельств случившегося.
В июне обыски проводились в свердловской редакции URA.RU. Сотрудники полиции приостановили работу головного офиса и журналистов. Оперативные мероприятия также прошли в квартирах нескольких сотрудников издания.
В результате три журналиста были задержаны по подозрению в покупке персональных данных у силовиков. Ими оказались Сергей Бодров и Анна Салымская, а также Денис Аллаяров. В отношении последнего было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Его арестовали.
Начальника отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрея Карпова, который получил средства от сотрудника URA.RU, обвинили в превышении должностных полномочий. Суд в Екатеринбурге отправил его под домашний арест.