В Петербурге задержан начальник пресс-службы регионального главка МВД

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

В Санкт-Петербурге задержаны начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу и администратор новостного канала "Конкретно.ру". Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, администратор канала с 2022 года давал представителю МВД взятки за передачу ежедневных сводок о происшествиях и кадров к этим событиями с камер наружного наблюдения. Всего последний получил не менее 660 тысяч рублей.

Сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В свою очередь, 65-летнему администратору новостного канала предъявлено обвинение в даче взятки. По месту его жительства были проведены обыски, в рамках которых следствию удалось изъять технические устройства, содержащие сводки происшествий и иную служебную информацию.

Сотрудники регионального СК продолжают проводить мероприятия по выявлению всех обстоятельств случившегося.

В июне обыски проводились в свердловской редакции URA.RU. Сотрудники полиции приостановили работу головного офиса и журналистов. Оперативные мероприятия также прошли в квартирах нескольких сотрудников издания.

В результате три журналиста были задержаны по подозрению в покупке персональных данных у силовиков. Ими оказались Сергей Бодров и Анна Салымская, а также Денис Аллаяров. В отношении последнего было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Его арестовали.

Начальника отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрея Карпова, который получил средства от сотрудника URA.RU, обвинили в превышении должностных полномочий. Суд в Екатеринбурге отправил его под домашний арест.

