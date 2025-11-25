25 ноября, 17:36Происшествия
Экс-полицейский из Екатеринбурга получил срок по делу о взятке от редактора URA.RU
Фото: ТАСС/URA.RU/Размик Закарян
В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему начальнику уголовного розыска из отделения полиции № 10 Андрею Карпову. Его обвинили в том, что он взял взятку от редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, передает корреспондент РИА Новости.
Карпов получит 4 года лишения свободы.
"Срок назначить условный", – озвучила решение судья Татьяна Орлова.
Кроме того, его лишили звания "старший сержант".
Прокурор просил для Карпова более строгое наказание: 4 года в колонии общего режима, штраф 600 тысяч рублей и лишения звания.
В начале июня в Свердловской области прошли следственные действия в редакции агентства URA.RU. Сотрудники правоохранительных органов приостановили работу главного офиса СМИ и ограничили доступ журналистов к рабочим ресурсам. Кроме того, обыски были проведены в жилых помещениях ряда сотрудников издания.
По данным полиции, трое журналистов задержаны по подозрению в приобретении персональных данных от представителей силовых структур, среди которых Аллаяров. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.
В рамках этого же дела фигурантом стал Карпов. Его обвиняют, по версии следствия, в получении денежных средств от сотрудника URA.RU.