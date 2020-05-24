Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На поддержку 56 регионов выделят 100 миллиардов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Речь идет о субъектах, чьи налоговые и неналоговые поступления в связи с пандемией коронавируса на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.
В правительстве объяснили, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений из-за эпидемии.
Регионы также освободили от уплаты платежей по бюджетным кредитам в 2020 году. В 2021–2024 годах они будут выплачивать по 5 процентов задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.
На субсидии малому и среднему бизнесу регионов кабмин выделил Минэкономразвития 2 миллиарда рублей.
Возможности регионов по использованию средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, расширены. В частности, теперь они могут направлять деньги из резервного фонда правительства на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики COVID-19 и на проведение такой диагностики.
В общей сложности на это направлено более 65,8 миллиарда рублей. Первый транш в 33,4 миллиарда поступил в марте, второй – 32,4 миллиарда рублей – в апреле.
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