Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов

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На поддержку 56 регионов выделят 100 миллиардов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет о субъектах, чьи налоговые и неналоговые поступления в связи с пандемией коронавируса на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

В правительстве объяснили, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений из-за эпидемии.

Регионы также освободили от уплаты платежей по бюджетным кредитам в 2020 году. В 2021–2024 годах они будут выплачивать по 5 процентов задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

На субсидии малому и среднему бизнесу регионов кабмин выделил Минэкономразвития 2 миллиарда рублей.

Возможности регионов по использованию средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, расширены. В частности, теперь они могут направлять деньги из резервного фонда правительства на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики COVID-19 и на проведение такой диагностики.

В общей сложности на это направлено более 65,8 миллиарда рублей. Первый транш в 33,4 миллиарда поступил в марте, второй – 32,4 миллиарда рублей – в апреле.