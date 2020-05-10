Кабмин расширил возможности регионов по использованию средств для борьбы с COVID-19

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов расширил возможности регионов по использованию средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Документ опубликован на сайте кабмина.

В частности, регионы теперь вправе направлять средства, выделенные из резервного фонда правительства, на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики COVID-19 и на проведение такой диагностики.

Это коснется как действующих, так перепрофилируемых больниц и клиник. В общей сложности из резервного фонда кабмина регионам выделили более 65,8 миллиарда рублей. Первый транш в 33,4 миллиарда поступил в марте, второй – 32,4 миллиарда рублей – в апреле.

Выделенные средства можно использовать для создания коечного фонда, обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, оснащения больниц необходимым оборудованием, в том числе системами снабжения кислородом.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от уплаты платежей по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением COVID-19.

Средства, которые будут освобождены в 2020 году, субъекты смогут направлять на борьбу с коронавирусной инфекцией, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

Отмечается, что это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации.