Эксперты отвергли сценарий "вторых 90-х" в России из-за короновируса

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России из-за пандемии коронавируса не грозит кризис такой глубины как в 90-е годы. Об этом говорится в аналитическом прогнозе компании Boston Consulting Group (BCG).

В исследовании под названием "Не "пересидеть" пандемию, а выиграть в кризис" отмечается, что для этого нет предпосылок в экономике и финансовом секторе, передает ТАСС.

"Места для более жесткого сценария с условным названием "Вторые 90-е" мы пока не видим", – пишут эксперты. В то же время они предупредили о необходимости "достаточной господдержки".

Аналитики выделили три сценария развития ситуации, главный из которых – увеличение безработицы в результате закрытия и сокращений предприятий малого и среднего бизнеса.

Также указывается, что "длительный локдаун" приведет к сокращению сферы услуг и ретейла и как следствие падению спроса на недвижимость и сокращению производства и оптовой торговли.

При критическом сценарии начнется масштабный кризис ликвидности в экономике, который создаст чрезмерную нагрузку на банковскую систему и рост закредитованности крупного бизнеса.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева ранее подчеркнула, что в 2020 году мировое сообщество ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии.