Отсрочку по аренде получили 40 московских застройщиков

08:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице застройщики получили отсрочку по аренде более чем на 1,4 миллиарда рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Всего эту меру поддержки могут получить порядка 200 московских девелоперов, которые строят недвижимость на земле города. Половина из них уже обратились к нам за отсрочкой, 40 компаний положенную отсрочку получили, остальные заявки мы продолжаем обрабатывать" – приводятся в сообщении слова заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
По его словам, на сегодняшний день общая площадь участков, по которым уже предоставлена льгота, составляет более 100 гектаров.
Как отмечается, для получения отсрочки по аренде застройщикам нужно до конца текущего года обратиться в департамент городского имущества, указав в заявке номер договора или финансово-лицевого счета.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, из тех, кто уже получил отсрочку по аренде, 31 компании было перенесено повышение арендной платы, так называемая "лестница", по платежам за изменение цели использования земли.
Ранее Ефимов напомнил, что городские власти разработали и приняли три пакета мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он отмечал, что общий объем платежей, которые не будут осуществлены, составит порядка 1,4 миллиарда рублей.
В то же время Ефимов отметил, что многие предприятия арендуют коммерческую недвижимость. В связи с этим, по словам заммэра, были приняты меры по поддержке арендодателей в случае, если они вдвое снизили взимаемую плату за использование недвижимости. Ефимов подчеркнул, что такую помощь получит около 6,5 тысячи собственников на общую сумму 15,3 миллиарда рублей.
Ефимов напомнил, что для поддержки бизнеса государством и городом предложены специальные механизмы. Особенно это касается малых предприятий, которым обещана помощь, в частности, в области получения льготных кредитов.
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