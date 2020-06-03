Врач рассказал, что надо учитывать при езде на велосипеде

14:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Евгений Ачкасов рассказал о плюсах велопрогулки и поделился советами, как сделать ее максимально эффективной. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист рассказал, что во время поездки на велосипеде у человека работает 70% мышечной массы, тогда как при ходьбе работает около 50%. К плюсам он отнес также меньшую нагрузку на суставы, чем при беге.
"Из минуса велоезды называют воздействие на половую систему у мужчин. Из-за узкого седла происходит излишнее давление, начинается нарушение кровообращения. Правда, такое характерно для мужчин, у женщин такой проблемы не возникает. И еще стоит учитывать, что проблемы при езде на велосипеде касаются только профессиональных занятий на нем", – рассказал врач.
При этом он добавил, что велосипед способен решить некоторые проблемы со здоровьем, но прибегать к лечению с помощью данного вида нужно только после консультации с профессионалом, который составит оптимальную тренировку.
По словам Ачкасова, велосипед способен развить выносливость, силу ног и координацию. Он подчеркнул, что именно поэтому многие спортсмены включают в свой план тренировок езду на велосипеде.
"Учитывая все эти факторы и плюсы, тренировки на велосипеде нередко включают в тренировочные процессы различных спортивных дисциплин. Так, например, их предлагают у конькобежцев. Им предлагается проезжать 50–60–100 километров в зависимости от физподготовки", – пояснил врач.
Он добавил, что при занятии спортом следует чередовать нагрузку или соединять сразу несколько видов активности для поддержки физического тонуса. Например, он советовал совершать пешие прогулки и кататься на велосипеде.
"На одном виде активности вообще советуют не зацикливаться, чтобы не это не привело к психологическому выгоранию, истощению и утомлению. Кроме того, однобокая активность приводит к развитию только одной группы мышц, а разнообразие нагрузок позволит развивать тело гармонично", – добавил специалист.
По его словам, для поддержания тонуса проводить тренировки лучше не более трех раз в неделею по полчаса, если же речь идет о похудении, то, по его словам, такие занятия лучше проводить ежедневно в сочетании с другими видами активности.
При поездках специалист советовал использовать защитный костюм, надевать шлем и соблюдать предельную аккуратность. Ачкасов также рекомендовал выбирать маршруты вдали от трасс и не забывать о питьевом режиме.
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