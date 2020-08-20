Москвичи смогут наблюдать за велосипедами на парковке с помощью камер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
За оставленным на велопарковке транспортом у станции метро "Филатов луг" теперь можно наблюдать в режиме онлайн. Трансляция доступна на сайте "Московского паркинга". Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Отмечается, что указанный велопаркинг на перехватывающей парковке оборудован камерами видеонаблюдения. Это сделано из соображений безопасности.
"Теперь они в любой момент могут проверить сохранность транспортного средства на нашем сайте в разделе "Парковки со шлагбаумом" – "Перехватывающие парковки". Несмотря на это, рекомендуем пристегивать велосипеды и самокаты надежным замком", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
Как сообщают в АМПП, велопарковка имеет 56 мест на двухуровневых креплениях. Путь до нее от ближайшего поселения Московского составляет 10 минут по велосипедной дорожке. Парковка функционирует с июня 2019 года.
"В дальнейшем транспортный комплекс Москвы планирует организовать и другие перехватывающие велопаркинги в столице – они будут реализованы в таком же формате", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее специалисты "Мосприроды" подготовили маршруты велодорожек на природных территориях столицы. Так, для спортивных москвичей доступны не только асфальтированные дорожки, но и лесные тропинки.
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