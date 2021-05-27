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Метеоролог рассказал, потеплеет ли в Москве к началу лета

Нужно разогреться: потеплеет ли в Москве к началу лета
общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал Москве 24, надолго ли в столице задержится прохладная погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на европейской части России прогнозируется похолодание. По его словам, в последние дни мая температура будет ниже нормы на 3–4 градуса. Не очень теплым предполагается и начало июня, уточнил Вильфанд.

По словам Старкова, в ближайшие выходные в столичном регионе не стоит ожидать жары.

"Ожидается достаточно сильное похолодание. Среднесуточная температура понизится на 5–7 градусов. В частности, в эти выходные и понедельник прогнозируется в районе 10–15 градусов тепла", – рассказал метеоролог.

В ближайшие три дня характер погоды будет неустойчивым, отметил Старков. По его словам, временами в Москве ожидаются осадки вплоть до сильных дождей с грозами в отдельные часы.

Однако холодная погода в Москве задержится ненадолго – потепление ожидается уже 1 июня, заявил собеседник Москвы 24.

Первый день лета станет первым теплым днем после интенсивного похолодания. Погода будет полулетней. Дожди прекратятся, ожидается достаточно солнечный день.
Леонид Старков
ведущий метеоролог Gismeteo

"Но за счет багажа прохладного воздуха, который придет накануне, температура будет относительно невысокой. Ночью ожидается 8–10 градусов тепла, днем – 19–21 градус", – рассказал Старков.

Метеозависимых людей собеседник Москвы 24 предупредил о достаточно больших перепадах атмосферного давления в ближайшие дни. До субботы оно будет падать, после чего в воскресенье снова пойдет вверх и выйдет на максимум к 1–2 июня, резюмировал эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%. Уходящий месяц может стать восьмым по влажности с 1948 года, сообщил синоптик.

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