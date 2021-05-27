Метеоролог рассказал, потеплеет ли в Москве к началу лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал Москве 24, надолго ли в столице задержится прохладная погода.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на европейской части России прогнозируется похолодание. По его словам, в последние дни мая температура будет ниже нормы на 3–4 градуса. Не очень теплым предполагается и начало июня, уточнил Вильфанд.
По словам Старкова, в ближайшие выходные в столичном регионе не стоит ожидать жары.
"Ожидается достаточно сильное похолодание. Среднесуточная температура понизится на 5–7 градусов. В частности, в эти выходные и понедельник прогнозируется в районе 10–15 градусов тепла", – рассказал метеоролог.
В ближайшие три дня характер погоды будет неустойчивым, отметил Старков. По его словам, временами в Москве ожидаются осадки вплоть до сильных дождей с грозами в отдельные часы.
Однако холодная погода в Москве задержится ненадолго – потепление ожидается уже 1 июня, заявил собеседник Москвы 24.
"Но за счет багажа прохладного воздуха, который придет накануне, температура будет относительно невысокой. Ночью ожидается 8–10 градусов тепла, днем – 19–21 градус", – рассказал Старков.
Метеозависимых людей собеседник Москвы 24 предупредил о достаточно больших перепадах атмосферного давления в ближайшие дни. До субботы оно будет падать, после чего в воскресенье снова пойдет вверх и выйдет на максимум к 1–2 июня, резюмировал эксперт.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%. Уходящий месяц может стать восьмым по влажности с 1948 года, сообщил синоптик.
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