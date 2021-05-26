Жителей столичного региона предупредили о риске возникновения пожаров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать до 13:00 27 мая.
Речь идет о пожароопасности 4-го класса. Четвертый считается высоким классом пожарной опасности, 5-й классифицируется как чрезвычайный.
Ранее глава МЧС Евгений Зиничев предоставил Владимиру Путину доклад о мерах по борьбе с природными пожарами и паводками в стране.
Ученые заявили, что аномальная жара в мае может стать причиной массовых лесных пожаров летом в некоторых регионах России.
"Известия" ранее писали, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 24 мая указал на сложную ситуацию с природными пожарами в ряде регионов страны и призвал не допустить ухудшения обстановки.
В России горят леса на площади в несколько тысяч гектаров
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