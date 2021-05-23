Глава МЧС РФ доложил Путину о ситуации с природными пожарами и паводками в стране

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Глава МЧС Евгений Зиничев предоставил Владимиру Путину доклад о мерах по борьбе с природными пожарами и паводками в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Зиничев доложил Путину о ситуации с природными пожарами и паводками на территории России, а также о принимаемых мерах по борьбе с ними", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Уточняется, что утром в воскресенье, 23 мая, в России действовал 61 лесной пожар. В тушении задействованы 2,2 тысячи человек, 368 единиц техники, 72 воздушных судна. Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте страны.

Кроме того, в стране наблюдаются паводки и подтопления.

Ранее ученые заявили, что аномальная жара в мае может стать причиной массовых лесных пожаров летом в некоторых регионах России.

