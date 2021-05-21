Россия введет пошлину в 10% на экспорт отдельных видов древесины

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Россия с 1 июля вводит пошлину в 10% на экспорт отдельных видов грубо обработанной древесины. Она будет действовать до конца года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%", – говорится в сообщении.
Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за один кубометр соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за один кубометр. До этого стоимость составляла 10 и 12 евро за один кубометр соответственно.
Как говорится в постановлении правительства, пошлина ограничит вывоз из России необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов и сдержит рост цен на нее.
В октябре прошлого года Мишустин подписал постановление, которое ужесточит ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, чтобы сократить нелегальный экспорт.
Ранее сообщалось, что за год в США в 4,3 раза увеличились цены на пиломатериалы, с 330 до 1 420 долларов за 1 тысячу досочных футов. Это произошло из-за увеличения популярности строительства деревянных домов. Из-за этого цены на пиломатериалы растут в Китае и Европе.
Lesprom Network прогнозирует, что это только начало роста стоимости древесины во всем мире. Отмечается, что высокие цены могут сохраниться минимум до конца 2022 года. Эксперты полагают, что спрос на пиломатериалы вырос во время пандемии коронавируса, которая спровоцировала ремонт и строительство загородного жилья.
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