Где заняться спортом на свежем воздухе в Москве и как сделать это безопасно

В Москве постепенно устанавливается настоящая летняя погода, которая располагает не только к долгим прогулкам, но и к занятиям спортом на свежем воздухе. Главное – помнить о том, что коронавирусная инфекция еще не покинула город. Рассказываем о самых популярных площадках для воркаута в парках Москвы, а также о том, как заниматься спортом на свежем воздухе безопасно для здоровья.

Правила безопасности

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Говоря о спорте на свежем воздухе, в первую очередь нужно помнить о правилах безопасности, чтобы тренировки для здоровья ему не навредили. Майская погода порой бывает обманчивой, к тому же эпидемию коронавируса пока никто не отменял.

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа посоветовала прежде всего правильно подходить к тренировкам вне зависимости от времени года или места.

"Подготовка к тренировкам, разминка – это важно. Нельзя сразу кидаться к тяжелым физическим упражнениям. Сначала нужно разогреть организм. Пусть это даже будет обычная ходьба – хотя бы километр", – рекомендует специалист.

Кроме того, весной крайне важно одеваться на уличные тренировки правильно, отмечает врач.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Когда мы идем на тренировку, мы утепляемся. Лучше потом снять куртку, когда уже разогрелся. И потом, сразу после тренировки, нужно утепляться обратно, чтобы разогретое тело в покое не продуло.

Что касается антикоронавирусных мер, Лапа настойчиво рекомендует соблюдать социальную дистанцию минимум в полтора метра, а также не заниматься на тренажере одновременно с кем-то посторонним.

"Если вы видите, что там занимается человек, особенно если он чихает и кашляет, лучше к этому тренажеру не подходить", – рекомендует терапевт.

При этом заниматься в маске и обрабатывать санитайзером все тренажеры врач не советует. Будет достаточно обработать влажными салфетками только то место, за которое планируете браться руками. Второй вариант – заниматься на турниках в медицинских перчатках.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Для того чтобы снизить риск заболевания, нужно обратить внимание на действия после тренировки. Обязательно вымыть руки, лицо, постирать вещи, смочить слизистую – это вообще самое важное.

А в целом тренировки на улице очень полезны, такую возможность нужно использовать. И парки для этого – прекрасное место, где есть возможность не только позаниматься на тренажерах, но и подышать чистым и свежим воздухом.

Где найти подходящее место

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Как рассказали в пресс-службе Мосгорпарка, заняться спортом можно на 40 парковых территориях, подведомственных департаменту культуры. Они предполагают не только наличие пространства для выполнения физических упражнений, но и турники, специализированные тренажеры для прокачки разных групп мышц.

Кстати, теперь почти на всех воркаут-тренажерах есть свои QR-коды, которые ведут на сайт с инструкциями для выполнения упражнений. На некоторых площадках есть спортивный инвентарь, подходящий для занятий людей с ограниченными возможностями.

Спортивные площадки есть в самых популярных парковых территориях Москвы.

Парк Горького

В этом парке есть три разные площадки для воркаута, но самая особенная, пожалуй, находится в Нескучном саду. Проще всего до нее добраться от метро "Ленинский проспект" или от МЦК Площадь Гагарина. Правда, придется прогуляться. Расстояние от станций до площадки составляет 1,3 километра.

Особенность площадки заключается в том, что, помимо набора обычных тренажеров, там имеется инвентарь для занятий людей с ограниченными возможностями. В частности, для них там установлены различные брусья. Помимо этого, на пространстве насчитывается 16 различных тренажеров.

Парк 50-летия Октября

Здесь в 2021 году открылась новая многофункциональная спортивная площадка. Кстати, она возводилась с учетом советов и рекомендаций известного российского спортсмена, актера и постоянного посетителя парка Сергея Николаевича Бадюка.

Одно из особенностей этого спортивного пространства – наличие навеса, который делает площадку всепогодной. В будущем тут планируется проводить групповые тренировки общей физической подготовки с элементами боевых искусств.

"Сокольники"

"Сокольники" насчитывают наибольшее количество различных спортивных пространств: 16 воркаут-площадок, 5 – с уличными тренажерами и 5 многофункциональных площадок. Каждый здесь сможет найти место себе по вкусу.

Самая большая многофункциональная площадка находится между Богородским шоссе и улицей Олений Вал, напротив дома № 1 (сквер "Молодых семей"). Ее площадь составляет 272 квадратных метра.

Ее также можно назвать одной из самых интересных. На этой площадке есть самое разнообразное спортивное оборудование, например скамейка с упорами для упражнений общей физической подготовки, подходящая в том числе и для людей с ограниченными возможностями, лестница ручная – вьюн, различные хваты, канат для функционального тренинга, стойка для бокса, уличные мешки.

Также крупные площадки можно найти возле Большого Оленьего, Нижнего Оленьего и Путяевского прудов.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сад имени Баумана

Спортивную площадку здесь можно найти слева от входа со стороны Старой Басманной улицы. Преимущество пространства заключается в том, что оно по периметру окружено деревьями и кустарниками, что защищает спортсменов от посторонних глаз и позволяет тренироваться более комфортно.

Говоря о тренажерах, в саду имени Баумана они современные и совсем свежие: их обновили в 2020 году.

Измайловский парк

Позаниматься спортом в Измайловском парке можно на 15 различных площадках. Самая крупная находится в центральной части пространства, слева от шахматно-шашечного клуба.

Она оснащена двухуровневым рукоходом, турниками для отжиманий и подтягиваний, различными брусьями, рукоходом-змейкой, шведской стенкой, турником для классического хвата и для хвата "молоток", лавкой с упорами для отжимания, каскадом из турников и скамейкой для упражнений пресса, "треугольником".

Парки Москвы, в которых есть уличные площадки для воркаута Парк Горького, парк 50-летия Октября, парк "Сокольники", сад имени Баумана, Измайловский парк, парк "Дубки", зона отдыха "Покровский берег", парк искусств "Музеон", Воробьевы горы, детский парк имени Н. Н. Прямикова, Таганский парк, парк "Кузьминки", зона отдыха "Борисовские пруды", парк "Садовники", зона отдыха "Левобережье", парк "Дружба", парк "Ангарские пруды", Гончаровский парк, Лианозовский парк, усадьба "Алтуфьево", парк "Этнографическая деревня Бибирево", Перовский парк, парк у прудов "Радуга", зона отдыха "Терлецкая дубрава", Бабушкинский парк, сквер по Олонецкому проезду, парк у Джамгаровского пруда, ландшафтный парк "Митино", парк "Красная Пресня", зона отдыха "Красногвардейские пруды", музей-заповедник "Царицыно", парк "Фили", парк Олимпийской деревни, музей-заповедник "Коломенское", Сиреневый сад, усадьба Воронцово, парк "Ходынское поле", парк "Северное Тушино".

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Кроме площадок для воркаута, в столичных парках есть множество пространств для игровых видов спорта: футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные корты и другие. Большинство из них доступны абсолютно бесплатно, почти всегда рядом есть прокат инвентаря.

Уточнить наличие конкретной площадки и условия ее использования можно на официальных сайтах столичных парков.