Собянин открыл пляжную зону на набережной Северного речного вокзала

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Северный речной вокзал после реконструкции посетили более 1,5 миллиона человек, рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра новой пляжной зоны с подогреваемыми бассейнами на набережной Канала имени Москвы.

Мэр напомнил, что жители Москвы долгое время просили провести реконструкцию территории Северного речного вокзала, а столичные власти обращались к Владимиру Путину с просьбой передать ее в ведение города.

"Мы несколько лет занимались реставрацией самого исторического здания речного вокзала, о котором знает вся страна по старым фильмам и по своим воспоминаниям. Помимо этого, реконструировали большой парк Дружбы, который примыкает к Северному речному вокзалу, – исторический парк Северного речного вокзала. Полностью реконструировали набережную, причальную стенку. Сделали из всего этого комплекса такую замечательную прогулочную территорию, восстановили историю, сделали комфортное общественное пространство. Вот за год с небольшим 1,5 миллиона человек побывали на этой территории", – заявил Собянин.

Также он оценил благоустройство территории Национального теннисного центра, который расположена по соседству. Собянин рассказал, что в рамках работ восстановили теннисный корт, создали необходимую инфраструктуру, а также обустроили одну из самых крупных пляжных зон в Москве.

"Рядом еще создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами, и все это – в комплексе, высокого уровня центр общественных пространств с возможностью занятия спортом, с летним отдыхом, с прогулками, с ресторанами, кафе. Я считаю, что получился один из самых лучших центров отдыха Москвы наряду с ВДНХ, "Зарядьем", "Лужниками", – уточнил Собянин.

По словам мэра, работы на территории еще не завершены – власти планируют провести реорганизацию территории Северного речного порта, соединив ее в общий комплекс набережных вдоль Ленинградского шоссе. Она войдет в программу реконструкции набережных Москвы-реки.

"Я думаю, мы на этом не остановимся. Дальше еще есть такая сложная территория грузового Северного порта, где разгружаются грузы, стоят краны, и, в общем, она создает немало неудобств и беспокойства для жителей. Попробуем его реорганизовать, возможно, сдвинуть дальше, продлить набережную, и, таким образом, вдоль Ленинградского шоссе территория Москва-реки, водоканала будет уже реорганизована и сделана как единый комплекс", – пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что с начала открытия навигации Северный речной вокзал в столице принял более 60 тысяч пассажиров. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, большинство пассажиров пользуются прогулочными маршрутами. В выходные дни каждый час отправляются по пять таких теплоходов.