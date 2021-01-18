Эксперты дали рекомендации, как держать себя в форме морозной зимой

Заморозки, пришедшие в столицу на прошлой неделе, – это не повод перестать вести активный образ жизни. Особенно после продолжительных застолий в новогодние праздники. Если минусовая температура отговаривает от походов на каток, пробежек и катания на лыжах, то есть менее "холодные" способы держать себя в форме. Разбираемся, чем можно заменить привычную активность на период заморозков.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нагрузки по уму

Физическую активность на улице во время холодов полностью исключать нельзя: она должна оставаться, но в меньшем объеме. Об этом в интервью Москве 24 заявил врач-кардиолог Юрий Кремнев.

"Например, катание на коньках при температуре -15 и ниже, не думаю, что комфортно, хотя любители, наверное, могут себе позволить. Но обычный человек при такой температуре может получить обморожение лица, пальцев рук и ног, поэтому нужно сокращать время таких физических активностей на свежем воздухе. Тем более если метель, ветер, а на ветру мороз сильнее ощущается – опасность обморожения усиливается", – объяснил эксперт.

Не менее продуктивно можно заниматься, например, на беговой дорожке, сказал Кремнев. Пойти тренироваться в зал, по словам кардиолога, – тоже отличная идея.





Юрий Кремнев врач-кардиолог Можно просто тепло одеться и пойти прогуляться на свежем воздухе быстрым шагом минут на 40–50. Это хорошая нагрузка на сердце. Дома можно делать все что угодно: отжиматься, приседать. Если у кого-то есть перекладины, то подтягиваться, ноги поднимать к перекладине.

Для поддержания себя в форме можно принимать контрастный душ, делать зарядку и различные упражнения, которые улучшат кровообращение, а также дадут необходимую нагрузку на сосуды, порекомендовала врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева.

"Если вы привыкли делать утренние зарядки, то, конечно, продолжайте делать. Тем, у кого просто из-за морозов снизилась физическая активность, но никогда не занимались, тоже могут начать. Для таких людей зарядка должна быть иной: спокойная, по типу разминки, то есть специальные комплексы упражнений для оздоровления организма, которые не несут огромной физической нагрузки", – рассказала специалист Москве 24.

Вместе с тем, по словам Алексеевой, для ускорения кровообращения и увеличения нагрузки на сосуды можно даже делать различные упражнения сидя, например, для стоп.

"Просто сидя поднимать и опускать стопы раз по 40. Также сжимать в кулак руки и разжимать примерно по 40–50 раз. Можно также махи ногами делать, повороты туловища, головы", – подытожила терапевт.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог, заведующая КДЦ "Здоровое и спортивное питание" "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева добавила, что для снижения массы тела хорошо помогает плавание. В зимнее же время при комфортной температуре можно кататься на лыжах или коньках.

"Здесь важно, чтобы физическая активность была небольшой интенсивности, но длительной продолжительности. Если человек способен в течение часа непрерывно кататься на коньках, то чудесно. Если же это выйти два круга сделать и с друзьями постоять что-то обсудить – это уже не физическая активность для снижения массы тела", – объяснила специалист.



Худеть не запрещается

Диетологи сходятся во мнении, что худеть зимой можно, но к этому вопросу следует подходить с умом и избегать жестких диет.

"Зимой нужно и важно помнить, что человек, как правило, набирает два-три килограмма – это нормально, не нужно паниковать", – объяснила врач-диетолог Елена Соломатина.

Вместе с тем Екатерина Бурляева отметила, что худеть можно в любое время года, если к этому есть медицинские показания. "Ожирение I, II и III типа, если есть сопутствующие заболевания. Любое нахождение человека в ожирении с сопутствующими заболеваниями – всегда высокие риски неблагоприятных исходов", – объяснила эксперт.



рекомендации тем, кто хочет похудеть в зимний период от Екатерины Бурляевой. Общиетем, кто хочет похудеть в зимний период от Екатерины Бурляевой. 1. Важно определиться с наличием хронических заболеваний в предшествующем периоде. Если у человека нет хронических заболеваний, не было резкого набора массы тела, то он может худеть самостоятельно. Если есть хронические заболевания и сегодняшней дате предшествовал интенсивный набор веса, то однозначно следует обратиться к врачу. 2. Обязательно сделать исследование состава тела, чтобы посмотреть, сколько жировой, мышечной ткани и какой уровень метаболизма у человека. В зависимости от этого определиться с калорийностью рациона, с наполнением его различными питательными веществами. 3. Следует вести пищевой дневник для самоконтроля, если человек решил двигаться самостоятельно в этом направлении, либо для врача. Придя на прием к специалисту, лучше чтобы два-три дня полноценного рациона были уже на руках. Туда записываем время, когда поели, продукты и количество. 4. Измерять свою физическую активность. Отслеживать ее сейчас очень просто: в телефоны либо уже встроена функция шагомера, либо можно скачать приложение, также есть различные часы, которые меряют шаги.



По мнению Бурляевой, выделить определенный продукт, который именно зимой позволит сбросить вес, сложно, но можно выбрать способы приготовления блюд, помогающие легче переносить диету.

"Это могут быть горячие супы, которые дают не только чувство насыщения, но и психологический комфорт для человека, потому что он получает горячую еду. Те же овощи не сырые, а тушеные или приготовленные на гриле. Конечно, стоит обойтись без жарки, потому что в жареных продуктах всегда выше калорийность", – объяснила Бурляева.





Екатерина Бурляева врач-терапевт, диетолог Если по-простому, выбирая между диетой из творога и овощей и диетой с привычно приготовленным мясом, крупами, то, конечно, лучше выбрать второе, особенно в холодный период. Также это должны быть полноценные приемы пищи: завтрак, обед, ужин, где есть горячее блюдо. В этом случае диета будет переноситься проще.

Вместе с тем Елена Соломатина добавила, что для улучшения метаболизма следует есть капусту, сельдерей и другую зелень, различные салаты. Не менее важно соблюдать питьевой режим.



"Излишки жира хорошо убирает зеленый чай. Но тут нужно не перестараться, потому что он может выводить больше жидкости, чем мы выпили", – добавила Соломатина.

Полезно и употребление специй, таких как перец, имбирь, хрен и горчица. Они, по мнению специалиста, улучшают пищеварение.

А вот информацию о том, что холод помогает похудению, поскольку именно при низких температурах активируется ткань из коричневого жира, сжигающая калории, Бурляева посоветовала воспринимать с рядом оговорок.

"У организма, помещенного в более холодную среду, увеличивается термогенез, то есть большее количество энергии в организме будет затрачиваться на то, чтобы поддерживать постоянную температуру тела. Если энергия затрачивается, значит, расход калорий увеличивается, это действительно так. Но все мы еще по-другому пытаемся контролировать температуру своего тела", – объяснила врач.

Например, надеваем теплую одежду, находимся в теплых помещениях, включаем обогрев в машине и тем самым не помещаем организм в экстремальные условия, которые необходимы для запуска механизма сжигания жира, подытожила Бурляева.