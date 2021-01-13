Эксперты дали советы москвичам, как завести автомобиль в сильные морозы

Жителей России на этой неделе ожидают аномальные морозы. В частности, в Москве столбики термометров могут опуститься ниже минус 20 градусов. Для автолюбителей такие холодные дни предвещают только одно: необходимость встать пораньше, чтобы прогреть свою машину. Рассказываем, какие еще тонкости следует учесть водителям в сильные морозы, чтобы избежать поломок.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проверить аккумулятор

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал Москве 24, что температура воздуха на улице в пределах от минус 15 до минус 25 градусов является вполне рабочей для современных автомобилей. Критические значения начинаются от минус 25 градусов. В сильные морозы эксперт советует в первую очередь проверить работу аккумуляторной батареи, так как от нее по большей части зависит запуск двигателя.

"Срок службы аккумулятора – от трех до семи лет. Если аккумулятор старенький, то лучше его заменить сразу и не мучиться. Он не любит долгих простоев, а у многих автомобили простояли без движения все новогодние праздники – это существенный минус. Обычно заряд тратится на работу охранных систем и всевозможных электронных блоков. В таких случаях машину лучше периодически заводить, если вы даже никуда не едете", – подчеркнул Ломанов.

Кроме того, существует "шоферский прием" для раскачки аккумулятора: для этого нужно включить дальний свет перед запуском двигателя, чтобы аккумулятор заработал и мотор легче завелся. Но, по мнению автоэксперта, на практике такой метод не всегда работает. Чтобы с его помощью привести авто в рабочее состояние при 25 градусах мороза, надо долго сидеть с дальним светом, но за это время аккумулятор может просто сесть.



Залить полный бак и прогреть мотор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также автоэксперт советует при низких температурах заправляться до полного бака. По словам Ломанова, в оставшемся пространстве могут образоваться испарения, которые будут замерзать в мороз. "Если автомобиль позволяет, то лучше заправляться 92-м бензином, так как считается, что у него меньше испарений", – отметил он.

Кроме того, перед началом поездки автомобиль следует прогреть. У некоторых моделей есть специальный индикатор на приборной панели, который указывает необходимую температуру для начала движения. Другие марки имеют специальное обозначение в виде снежинки, гаснущей при прогреве. Однако, по мнению специалиста, даже на непрогретой машине можно ездить, если двигаться плавно, не надрывая мотор.

"Современные технологии позволяют в принципе не прогревать мотор, но все равно желательно 2-3 минуты постоять, чтобы он перешел более-менее в рабочий диапазон температур и масло приобрело оптимальные характеристики", – пояснил специалист.



Не лить кипяток

Автоэксперт также рассказал, что в сильный мороз бывают случаи, когда при резком перепаде температур на лобовом стекле автомобиля могут появиться трещины. По словам Ломанова, часто это бывает, если водители спешат и пытаются растопить лед на стекле с помощью кипятка или горячего воздуха из кондиционера.

"Как правило, трещины просто так не появляются, вероятно, существуют на лобовом стекле микротрещины или сколы, которые могут из-за резкого перепада температуры проявиться", – добавил он.



Как выбрать незамерзайку

Необходимым атрибутом поездки в зимнее время является незамерзающая жидкость для омывателя стекол. Как правило, главным компонентом любой незамерзайки является изопропиловый спирт. При этом использовать в составе метиловый спирт в нашей стране запрещено.

"То, что вы покупаете где-то на обочине дороги или в магазине, по большому счету там действующее вещество одно, – изопропиловый спирт. Все зависит от того, насколько он разбавлен водой, сколько отдушек и моющих присадок используется и при какой температуре жидкость начнет замерзать", – пояснил Ломанов.





Андрей Ломанов автоэксперт Чем дороже жидкость, тем она качественнее сделана. Здесь та же ситуация, как если бы вы выбирали между дешевым и дорогим одеколоном: где-то вы платите за бренд и отдушки, но в целом все жидкости одинаковы. Если на ней написано минус 40, то московские морозы ей не страшны.

В свою очередь, другой автоэксперт, ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин пояснил, что незамерзающие жидкости, которые продаются на заправках, часто выигрывают в качестве, но и стоят недешево.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

"Производители дорогих жидкостей вкладываются в технический прогресс, разрабатывают специальные составы с хорошими отдушками и не используют метиловый спирт. Они стараются, чтобы заданные характеристики соблюдались, то есть если написано использовать до минус 30, то они при такой температуре работают. Но, к сожалению, сейчас все экономят и выбирают то, что подешевле", – посетовал он.

По словам Ракитина, те незамерзайки, которые продаются на обочинах дорог, тоже иногда бывают качественными, но если попадется плохая, то последствия могут быть плачевными. Если испарения от "незамерзайки из подполья" проникнут в салон через систему вентиляции, то они способны пагубно повлиять на здоровье человека. Поэтому эксперт советует покупать в магазинах концентрат жидкости и самостоятельно разбавлять его в нужной пропорции.





Максим Ракитин автоэксперт, ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Если вам дорого покупать фирменные незамерзайки, но боитесь за качество тех, что продают на обочине, то золотой серединой станет концентрат. Вы точно будете знать, что все сработает.

Также эксперты советуют обращать внимание и на внешний вид канистры. Она не должна быть деформированной, этикетка – порванной и сильно мятой, а крышка – плохо прикрученной к бутылке. Кроме того, лучше приобретать жидкость в проверенных местах или по совету знакомых – так шанс нарваться на подделку будет сведен к минимуму.