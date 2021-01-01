Какие изменения ждут автомобилистов в 2021 году

В 2021 году для российских водителей ожидается несколько значимых изменений. Самое главное новшество для автомобилистов будет касаться правил прохождения техосмотра, а для учеников автошкол в этом году заработает новый порядок аттестации. Рассказываем об этих и других изменениях для российских автолюбителей.

Штраф на платной дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

10 января в России заработал штраф за неоплату проезда по платным дорогам. Изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Наказание для легковых автомобилей составляет 1,5 тысячи рублей, для грузовиков и автобусов – пять тысяч рублей. Нарушителей будут определять дорожные камеры.

При этом те, кто оплатит штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.

Если камеры зафиксируют нарушение несколько раз за сутки, то за второй и последующие случаи водителя не будут штрафовать. Принятый закон направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах.

Новые правила сдачи на права

С 1 апреля 2021 года вступает в силу обновленный порядок аттестации для будущих водителей. Для учеников автошкол отменяется практический экзамен на закрытых площадках, вместо этого инспекторы будут проверять навыки вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках, перекрестках. Для этого МВД России определит дороги и улицы, где будет проводиться практический этап.

А вот экзамен для мотоциклистов по-прежнему будет проходить на автодромах. Практический этап испытаний сохранится без существенных изменений. Корректировки применили только к некоторым упражнениям. Например, упражнение для мотоциклистов "Габаритная восьмерка" будет проводиться в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.

Также изменения коснулись критериев оценки водителей. Ошибки были разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. В отдельный блок отнесены грубые нарушения, которые являются основанием для моментального завершения экзамена, например использование во время движения телефона или непристегнутый ремень безопасности. Для успешной сдачи необходимо набрать менее пяти штрафных баллов.

Если ученик будет не согласен с решением инспектора, то новые правила предусматривают аннулирование результатов экзамена. Жалобы на решение будет рассматривать комиссия в составе не менее трех должностных лиц. Именно их решение может стать основанием для пересмотра оценки.

Аптечка-самобранка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 января 2021 года водители могут сами комплектовать автомобильные аптечки, а не покупать их в готовом виде. При этом наполнение медицинского кейса должно соответствовать строго определенному перечню: две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, жгут, маска для проведения искусственного дыхания, марлевые бинты шириной пять сантиметров (четыре штуки) и семь сантиметров (три штуки).

Также в аптечке должны быть стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи. Водители, у которых остались аптечки, произведенные до 1 января, могут их использовать до окончания срока годности препаратов, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Новый знак для водителей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 марта 2021 года появится новый дорожный знак, который будет предупреждать водителей о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Вне населенного пункта такие обозначения будут на расстоянии 150–300 метров до начала зоны контроля. А в населенных пунктах – только на въездах в них. Предполагается, что новый знак "Фотовидеофиксация" заменит привычные таблички с изображением фотокамеры.

Техосмотр с фото и геолокацией

Фото: Москва 24

С 1 марта 2021 года начнет работать новая система прохождения техосмотра. С этого момента оформление диагностических карт будет проходить в электронном виде, для этого МВД разработало единую автомати­зированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО).

Чтобы пройти техосмотр, потребуются две фотографии: до и после диагностики. Эти изображения и координаты места съемки отправятся прямиком в систему, причем координаты должны совпадать с пунктом ТО. А на фото должна быть хорошо видна передняя часть машины, где можно легко распознать марку, цвет и регистрационный знак.

Для подтверждения осмотра техники станции необходимо поставить электронную подпись. Также в течение дня будет отслеживаться количество оформленных диагностических карт на пункте техосмотра, и если их будет больше возможного, то система также перестает работать.

Конец отсрочки по правам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 января 2021 года закончился срок для замены водительских удостоверений, действие которых завершилось в период с 1 февраля по 15 июля. Из-за пандемии водителям с просроченными правами сделали послабление и позволили ездить с ними до конца 2020 года.

Для замены водительского удостоверения нужно пройти медосмотр и получить соответствующее заключение врачей, оплатить госпошлину, например с помощью портала госуслуг, и записаться на посещение в подразделение ГИБДД для получения готовых прав. За управление транспортным средством с просроченными правами грозит административная ответственность – от пяти до 15 тысяч рублей.

Индексация "Платона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 февраля планируется индексация размера оплаты государственной системы "Платон". Тариф будет увеличен с 2,2 до 2,31 рубля за километр. Изменения коснутся только водителей фур с грузом на борту и без него (разрешенная максимальная масса – свыше 12 тонн).

Фактический размер платы должны разместить на сайте Росавтодора с 10 по 20 января 2021 года, когда Росстат опубликует индекс потребительских цен.

