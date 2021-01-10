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Общество

12:25

В России ввели штраф за неоплату проезда по платной автодороге

общество транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России ввели штраф за неоплату проезда по платной автодороге. Законопроект опубликовали на официальном портале правовой информации.

Финансовая санкция за данное правонарушение составит 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей. На водителей автобусов и грузовиков будет накладываться штраф в размере 5 тысяч рублей.

Отмечается, что нарушители, которые оплатили штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления, будут освобождаться от ответственности. Дело о нарушении в связи с этим прекращается.

Кроме того, в случае неоднократной фиксации нарушения с помощью фото- и видеокамер в течение одних суток водитель не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи.

Ранее эксперты предупредили о последствиях использования водителями электрических рамок для госномеров. Они позволяют отодвигать плашку с госномером так, чтобы его не считали дорожные камеры. Отмечается, что при их использовании могут лишить водительских прав.

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