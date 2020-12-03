Дептранс назвал адреса камер, где фиксируют не пристегнутых ремнем водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Восемь камер, которые фиксируют автомобилистов, не пристегнутых ремнем, были установлены в столице. Об этом сообщает пресс-служба департаменте транспорта Москвы в Telegram-канале.
Кроме того, камеры реагируют на использование автомобилистом телефона за рулем. "Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения", – заявили в ведомстве.
Данные камеры установили на участках: внутренняя сторона ТТК, улица 2-я Бауманская, дом 5, строение 5; внутренняя сторона Садового кольца, напротив дома 3, строение 5, по Сухаревской площади; Северо-Восточная хорда, дом 19А, строение 4, по 1-й улице Измайловского Зверинца.
Еще нарушения фиксируют по адресам: Северо-Восточная хорда, напротив дома 23 по Окружному проезду; Мичуринский проспект, дом 80; Звенигородское шоссе, у дома 9, по 3-му Силикатному проезду (при движении в направлении МКАД). Также они находятся в районе Проектируемого проезда № 7031, ООТ "Летово" и проспекта Вернадского, дом 7, по направлению в центр.
Столичных водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее москвичам рассказали, как ЦОДД управляет потоками автомобилей. Дежурная смена, состоящая из 16–18 человек, в круглосуточном режиме следит за ситуацией на дороге.
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