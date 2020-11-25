МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права

В МВД могут изменить экзамен для будущих водителей

Перечень грубых ошибок при сдаче экзамена на права может быть сокращен с 17 до 15. С инициативой выступило МВД России. В ведомстве составили проект ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов.

Согласно действующим правилам ошибки кандидатов в водители делятся на три категории: грубые (за них дается пять штрафных баллов), средние (три балла) и мелкие (один балл). Экзамен считается пройденным, если его сдающий набрал не более пяти баллов. Одно грубое нарушение влечет остановку экзамена.

Проектом нового регламента предлагается прекращать экзамен, если водитель использует во время движения телефон и (или) иное средство связи. Также сдача будет остановлена за непристегнутый ремень безопасности. В настоящее время за такую ошибку начисляют три штрафных балла.

Все ошибки и нарушения распределены по подгруппам. Действие нового регламента может начаться 1 апреля 2021 года.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что инспекторы во время приема экзамена на права особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках, перекрестках. При этом с 1 апреля 2021 года для кандидатов в водители отменяется практический экзамен на закрытых площадках.

