Эксперт оценил изменения в сдаче экзамена на права

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников в беседе с Москвой 24 оценил анонсированные ГИБДД изменения в сдаче экзамена на водительские права. По его словам, прохождение практического экзамена в городских условиях – правильный шаг.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что инспекторы во время приема экзамена на права особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках, перекрестках. При этом с 1 апреля 2021 года для кандидатов в водители отменяется практический экзамен на закрытых площадках.
"Выдавать права на управление транспортным средством будут после того, как убедятся в том, что кандидат читает дорожную ситуацию. Эта система интенсивнее применяется, например, в Германии, где невозможно получить водительское удостоверение, если ты не покажешь, что можешь двигаться с определенной высокой скоростью на автобанах, где скорость больше 100 километров в час", – пояснил эксперт.
Собеседник Москвы 24 считает, что не все с первого раза смогут сдать экзамен на права, так как во время сдачи практики на закрытых площадках инструкторы часто натаскивали своих учеников. По его словам, некоторым будущим водителям, возможно, даже понадобятся дополнительные часы для совершенствования навыков вождения в городских условиях.
"Основной посыл заключается в том, что часть, связанная с практикой, станет не в изолированном пространстве площадки, а в приближенном к реальным условиям, в которых оказывается кандидат в водители", – заключил Мельников.
Кроме отмены экзамена на площадке, изменения в правилах сдачи на права коснулись и критериев оценки водителей. Ошибки были разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. В отдельный блок отнесены грубые нарушения, которые являются основанием для моментального завершения экзамена. Для успешной сдачи необходимо набрать менее пяти штрафных баллов. А вот экзамен для мотоциклистов проводить по-прежнему будут на закрытых площадках.
Ранее в МВД предложили разрешить управлять машиной россиянам с 17 лет. При этом в автомобиле вместе с несовершеннолетним должен быть "водитель-наставник", имеющий права соответствующей категории. Порядок вождения, а также необходимые требования для "наставника" обозначат в отдельном постановлении правительства.
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