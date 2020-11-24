МВД утвердило изменения в водительские права и ПТС

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Согласно нововведению, надпись "Водительское удостоверение" будет сделана на трех языках в верхней части лицевой стороны документа.
"Надписи: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности", – говорится в приказе.
В ПТС будут вносить данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. В свидетельство о регистрации ТС будут вносить данные о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.
Ранее в МВД предложили разрешить управлять машиной россиянам с 17 лет. При этом в автомобиле вместе с несовершеннолетним должен быть "водитель-наставник", имеющий права соответствующей категории. Порядок вождения, а также необходимые требования для "наставника" обозначат в отдельном постановлении правительства.
Сейчас управлять автомобилем разрешается с 18 лет, а вот сдать экзамен для получения водительских прав можно и в 17-летнем возрасте. В МВД считают, что за этот год у водителя теряются необходимые навыки и знания.
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