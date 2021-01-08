В марте в России появится новый дорожный знак

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В России с 1 марта 2021 года появится новый дорожный знак, который будет предупреждать водителей о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый знак с наименованием "Фотовидеофиксация" заменит привычные таблички с изображением фотокамеры.

Знак будут устанавливать на шоссе за населенными пунктами в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дорожного полотна, а также на въездах в поселения.

Ранее стало известно, что МВД запустит онлайн-базу злостных нарушителей правил дорожного движения. Сейчас ведомство разрабатывает ее совместно с Минкомсвязи. В систему будут вносить данные водителей с большим количеством штрафов, в том числе и тех, кто лишен прав.