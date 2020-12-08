В ГИБДД напомнили автомобилистам о необходимости обновить права

Фото: портал мэра и правительства Москвы
ГИБДД напомнила автомобилистам о необходимости заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Сделать это специалисты рекомендуют до конца месяца, обратившись в подразделения ведомства. Госавтоинспекция также напоминает, что за управление транспортным средством с просроченными правами грозит административная ответственность.
"Даже в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране подразделения Госавтоинспекции уже заменили более 3,5 миллиона водительских удостоверений", – говорится в сообщении.
Ранее в России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС. Отмечается, что теперь в верхней части лицевой стороны прав будет размещена надпись "Водительское удостоверение". Отличительной особенностью документа станет дублирование данных на французском и английском языках.
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