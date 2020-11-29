Агрегаторы такси смогут проверять права водителей онлайн

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Агрегаторы такси и каршеринги смогут проверять права водителей онлайн, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Отмечается, что компании смогут получить доступ к базе ГИБДД. Сервисы будут запущены в 2021 году, сообщили в МВД. В ведомстве отметили, что проверки прав водителей будут носит профилактический характер.

Подчеркивается, что данная функция вводится для того, чтобы не допустить управление автомобилем лиц, которые не имеют прав на это.

"В данный момент возможность проверки водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения реализована в открытом доступе на официальном интернет-портале Госавтоинспекции", – сообщили в МВД РФ.

Ранее в ГИБДД рассказали о методике наказания водителя, который пользуется телефоном во время движения. Отмечалось, что для выявления подобных нарушений будет применяться система фото- и видеофиксации "Стрелка-360". В нее интегрируют дополнительный программный модуль.