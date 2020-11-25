МВД сформировало перечень нарушений для аннулирования экзамена на права

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Результаты экзамена для получения водительских прав в РФ могут аннулировать после жалобы кандидата или в случае признания поддельными представленных им документов. Такой пункт содержится в приказе об административном регламенте МВД РФ, сообщает РИА Новости.

Также поводом для аннулирования результатов являются нарушения требований, установленных правилами. Решение должен принимать уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения на основании проверки.

Сведения об отклонении итогов экзамена должны заноситься в информационную систему Госавтоинспекции, а также в распечатанный протокол проведения экзаменов. Предполагается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права с 17 до 15. Проектом нового регламента предлагается прекращать экзамен, если водитель использует во время движения телефон и (или) иное средство связи. Также сдача будет остановлена за непристегнутый ремень безопасности.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что инспекторы во время приема экзамена на права особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках, перекрестках. При этом с 1 апреля 2021 года для кандидатов в водители отменяется практический экзамен на закрытых площадках.