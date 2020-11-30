МВД предлагает ввести отдельный перечень требований для экзамена на водительские права

Фото: Москва 24/Александр Авилов
МВД предложило внести отдельный перечень навыков вождения в новый административный регламент по проведению экзамена на права, сообщает РИА Новости.
Кандидатам в водители будет необходимо показать такие навыки, как разворот задним ходом на ограниченном пространстве или ограниченной ширине проезжей части, железнодорожный переезд, проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков, навыки обгона и перестроения на дороге с двумя и более полосами. Всего перечень включает в себя 19 пунктов.
Также список содержит и некоторые навыки, которые проверялись на площадке и ранее: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и спуске.
Кроме того, предполагается введение отдельных требований для водителей автобусов, таких как умение останавливать транспортное средство для безопасной посадки или высадки пассажиров.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что инспекторы во время приема экзамена на права особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках, перекрестках. При этом для кандидатов в водители будет отменен практический экзамен на закрытых площадках.
Предполагается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на права
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