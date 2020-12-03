В РФ вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС.
Отмечается, что теперь в верхней части лицевой стороны прав будет размещена надпись "Водительское удостоверение". Отличительной особенностью документа станет дублирование данных на французском и английском языках.
По новому законодательству внесут изменения и в ПТС. Теперь в этом документе будут прописаны сведения о сроках государственной регистрации и количестве сидячих мест. Кроме того, начнут указывать технически допустимую массу автомобиля.
Новыми данными пополнится свидетельство о регистрации транспортного средства. В него будут записывать данные о мощности двигателя в лошадиных силах и о таможенных ограничениях.
Ранее в МВД предложили сформировать отдельный перечень навыков вождения в новый административный регламент по проведению экзамена на права. По предварительному проекту, речь идет о 19 позициях.
МВД определило основания для отказа в экзамене на водительские права
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