В РФ вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС.

Отмечается, что теперь в верхней части лицевой стороны прав будет размещена надпись "Водительское удостоверение". Отличительной особенностью документа станет дублирование данных на французском и английском языках.

По новому законодательству внесут изменения и в ПТС. Теперь в этом документе будут прописаны сведения о сроках государственной регистрации и количестве сидячих мест. Кроме того, начнут указывать технически допустимую массу автомобиля.

Новыми данными пополнится свидетельство о регистрации транспортного средства. В него будут записывать данные о мощности двигателя в лошадиных силах и о таможенных ограничениях.

Ранее в МВД предложили сформировать отдельный перечень навыков вождения в новый административный регламент по проведению экзамена на права. По предварительному проекту, речь идет о 19 позициях.

