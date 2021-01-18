В Москве ожидается самый холодный день за зиму

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве в понедельник прогнозируется самый холодный день за текущую зиму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист заявил, что в регионе установится сибирская погода. Температура воздуха будет на 10–11 градусов ниже нормы.

Пик холодов синоптик призвал ждать в утренние часы понедельника. При этом в течение дня столбики термометров не поднимутся выше -20 градусов.

"Характер погоды будет сибиро-алтайским: спокойная, но очень холодная", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он пояснил, что сибирский антициклон принесет в столицу мощную инверсию температуры. По этой причине погода в Москве будет сибирской как по ощущениям, так и по метеорологическим характеристикам.

По словам синоптика, в Сибири в суперхолодном антициклоне находится очень мощная инверсия. Чаще всего она достигает 1,5–2 километров. Из-за этого температура от поверхности земли имеет склонность постепенно повышаться.

"По всем законам температура должна понижаться с высотой, а при антициклональной сибирской погоде идет обратный процесс. Над Москвой – это редчайший случай – инверсия будет достигать 3 километров", – объяснил Вильфанд.

Синоптик добавил, что в понедельник в Москве будет светить солнце и дуть незначительный ветер. Влажность воздуха составит от 70 до 80%.

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал "температурные горки" в Москве в понедельник. По мнению синоптика, в первый день новой недели будут самые холодные сутки за четыре года.

Позднее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет сохраняться до полудня вторника из-за гололедицы.