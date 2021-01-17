Желтый уровень погодной опасности продлен в московском регионе из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности продлевается в столице и области. Он будет сохраняться до полудня вторника из-за гололедицы, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

"Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения до 12:00 19 января", – следует из прогноза метеоспециалистов.

До этого желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы. Действие предупреждения вводили до 9:00 18 января.

Кроме того, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года. В ночь на 18 января синоптики обещают до минус 25 градусов.