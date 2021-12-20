Невролог рассказал об опасности коротких брюк в холода

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Врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин сообщил, что в холодное время года лучше отказаться от подвернутых и укороченных брюк, так как это грозит серьезными последствиями для организма. Об этом специалист рассказал Пятому каналу.

"Когда происходит сильное изменение температуры кожи, организм вынужден спазмировать сосуды. И если мороз очень сильный и человек находится длительное время на улице, то он имеет риск получить обморожение", – пояснил эксперт.

Длин добавил, что если человек употребит алкоголь, то мороз можно и не почувствовать. Организм сначала будет посылать сигналы в виде сильной боли и ломоты на переохлажденном участке, но этого можно не заметить под действием спиртного. Игнорируя данные ощущения, человек переходит в этап отмирания клеток, сказал невролог.

"Возникает сильный, глубокий некроз тканей, одним из основных рисков становится ампутация конечности, чтобы не наступила гангрена или заражение в этой зоне", – объяснил Длин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшее время в европейской части России ожидается опасная волна холода. В том числе с 20 по 25 декабря в Центральном федеральном округе столбики термометров могут показать температуру на 7–12 градусов ниже нормы.

