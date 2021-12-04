Спортивные болельщики покидают матчи в поддержку фанатов ЦСКА

На стадионе "Открытие арена" начинается матч "Спартак" – "Ахмат". Он может пройти без значительной части болельщиков.

Фанаты российских футбольных клубов уже несколько раз покидали игры в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, которых задержали на прошлой неделе. Накануне активные фанаты ушли с матча "Зенита" и "Ростова". Сегодня в первом тайме свои места покинули зрители игры "Крылья Советов" и ЦСКА. Уйти с трибун планируют и фанаты "Спартака".

Ранее болельщиков ЦСКА задержали за пиротехническое шоу на матче с питерским "Зенитом". Многие провели ночь в отделении полиции.

Кроме того, болельщики выступают против введения Fan ID. Протестные лозунги они скандируют во время матчей.