Болельщики "Зенита" ушли с трибун во время матча в знак поддержки фанатов ЦСКА

Болельщики питерского "Зенита" покинули трибуны в знак солидарности с фанатами ЦСКА. Такой своеобразный протест случился на матче с футбольным клубом "Ростов". Десятки болельщиков ушли из сектора на 60-й минуте встречи. На трибунах они растянули баннер "Стадион – не тюрьма, фанат – не преступник".

Поклонников столичного ЦСКА поддерживают после инцидента 28 ноября. В тот день по окончании матча фанаты московского клуба устроили пиротехническое шоу. После этого их стали задерживать на выходе с арены. Всего в отделения полиции доставили несколько сотен активных болельщиков ЦСКА.

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