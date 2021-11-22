Карпин останется главным тренером сборной России по футболу в стыковых матчах ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин останется на своем посту в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

"Вопрос закрыт положительно – все окей, готовимся к стыкам", – заявил Карпин.

Наставник подчеркнул, что имеет план подготовки игроков к отборочным матчам. По словам специалиста, он планирует проводить личные встречи с футболистами национальной команды.

"Три месяца собираюсь провести в разговорах с футболистами. К психологам обращаться не будем. Все буду делать сам: когда-то один, когда-то с помощниками", – объяснил главный тренер.

Ранее Карпин заявлял, что, возможно, уйдет с поста главного тренера национальной команды и не будет у руля сборной в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. Он добавлял, что для принятия конкретного решения ему нужна неделя.

Футбольный матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией состоялся 14 ноября. Встреча прошла в Сплите и завершилась поражением россиян со счетом 0:1.

По результатам группового этапа сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место. Команда напрямую отправилась на чемпионат мира.

В свою очередь, сборная России заняла второе место в группе. Теперь россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах.

В первом туре соперниками сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.

В рамках отборочного этапа россиянам необходимо победить двух соперников. Полуфинальные стыковые встречи запланированы на 24–25 марта следующего года, а финальные – на 28–29 марта.