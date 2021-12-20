Станислав Черчесов возглавил венгерский футбольный клуб

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Российский тренер Станислав Черчесов подписал контракт с клубом "Ференцварош" из Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.
В период с 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России по футболу, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году.
В качестве тренера Станислав Черчесов также работал с австрийскими командами "Куфштайн" и "Ваккер-Тироль", московскими "Спартаком" и "Динамо", а также с сочинской "Жемчужиной", грозненским "Ахматом", пермским "Амкаре" и польской "Легией".
В настоящий момент "Ференцварош" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии по футболу. В активе команды 35 очков.
В начале октября 2021 года сообщалось, что Станислав Черчесов рассматривается на пост главного тренера сборной Турции по футболу. К нему обращались из местной федерации данного вида спорта.
Черчесова назначили главным тренером венгерского футбольного клуба "Ференцварош"
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